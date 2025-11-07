До кінця року в Україні може здорожчати популярний базовий продукт

В Україні може здорожчати хліб / © unsplash.com

Реклама

В Україні через відключення електрики може здорожчати хліб, проте поки виробники на цей базовий продукт цін не підняли.

Про це у коментарі виданню Телеграф розповів віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олексій Пучков.

За словами експерта, в Україні за останні 6 місяців ціни на житнє борошно зросли майже вдвічі, на пшеничне — на 30%.

Реклама

У жовтні відбулась стабілізація цін на борошно, що відтермінувало здорожчання хліба.

Колишня виконавча директорка Всеукраїнської асоціації пекарів Олена Жукова переконана, що ціни на хліб зростуть, оскільки змінюється вартість борошна та виникають проблеми з електроенергією.

На думку експертів, хліб до кінця року може здорожчати на 10-15%.

«Я думаю, що саме по собі підвищення на 30% не дуже можливо», — вважає Олексій Пучков.

Реклама

Експерти зазначають, що наразі здорожчання хліба стримують великі торгові мережі, які самостійно його випікають. Також все залежить від споживачів, які все більше орієнтуються на дешеві позиції.

Нагадаємо, в Україні різко здешевшав популярний овоч.