До національної платформи «єДопомога» підключено «АТБ»

Від перших днів війни добре знайома кожному з нас вітчизняна торговельна мережа фактично стала форпостом продовольчої безпеки країни.

Безперебійно забезпечуючи мільйони українців гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності, компанія «АТБ» розпочала системно підтримувати Збройні сили України, добровольчі формування, волонтерські організації, медичні установи та надавати гуманітарну допомогу найбільш незахищеним верствам населення.

Одним із наочних прикладів відповідальної діяльності цього патріотичного бізнесу стало долучення торговельної мережі «АТБ-Маркет», що є флагманом корпорації, до національної благодійної платформи «єДопомога».

Як повідомляється в офіційному релізі «АТБ», проєкт було створено Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації та ПРООН за фінансової підтримки Швеції. Мета платформи «єДопомога» — забезпечення нагальних потреб громадян, котрі постраждали або були змушені змінити своє місце перебування у зв’язку з воєнною агресією.

Працює механізм такої онлайн-підтримки просто: кожен з охочих має змогу купити та передати тим, хто потребує, сертифікати на придбання продуктів харчування у будь-якому з понад тисячі магазинів найбільшої української торговельної мережі.

Отже, можливостей підтримати наших співвітчизників стало значно більше — у наявності є сертифікати номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Власне, ними можна здійснити оплату продуктів харчування та товарів першої необхідності у магазинах лідера вітчизняної галузі ритейлу. Винятками є алкогольні та тютюнові вироби, оплата яких за допомогою сертифіката недоступна.

Варто зазначити, що термін дії сертифіката «єДопомога» становить один місяць з моменту оплати. Також його не можна монетизувати (обміняти на готівку). Використати сертифікат можливо лише один раз, тож треба відповідально ставитися до вибору.

Придбати сертифікат для купівлі товарів у торговельній мережі «АТБ» можна на сайті «єДопомога». Його отримувач обирає продукти в будь-якому з магазинів «АТБ» (як звичайному маркеті, так і в онлайн-магазині) та при оплаті покупки зазначає унікальний код сертифіката та документ, що посвідчує особу. Отак просто, прозоро та зрозуміло.

На платформі «єДопомога» вже привітали свого нового партнера: «Ми раді вітати «АТБ-Маркет» у колі друзів платформи «єДопомога»!

Наша команда постійно працює над тим, щоб платформа «єДопомога» була зручною для кожного. Ми отримували дуже багато звернень від користувачів платформи про те, що було б дуже круто, якби передоплату на продукти харчування та засоби гігієни можна було використати в магазинах мережі «АТБ-Маркет».

Станом на поточний час перелік компаній та організацій, які стали оптовими покупцями благодійних сертифікатів «АТБ», вже налічує десятки – й продовжує стрімко зростати.

Протягом усього 2023-го компанія «АТБ» планує подальший розвиток цього напрямку та завжди відкрита до співпраці з українським і міжнародним бізнесом, благодійними установами тощо.

Нагадаймо, що, перейшовши 24 лютого минулого року на особливий режим роботи, «АТБ» цілодобово та без вихідних докладає максимум зусиль, аби відбудувати свої магазини у звільнених від ворога населених пунктах та підтримати місцеве населення. Саме супермаркети української «мережі незламності» стали одними з перших, які відновили свою роботу на деокупованих територіях Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей, повернувши людям смак мирного життя та зміцнивши віру у нашу перемогу. Мешканцям населених пунктів, як-то Куп'янськ на Харківщині чи Снігурівка на Херсонщині, де ворог лишив по собі майже випалену землю, компанія передала тисячі безоплатних продуктових наборів. Загалом сума коштів, виділених компанією на вкрай важливі для суспільства благодійні ініціативи, вже перевищила 200 млн гривень.

Окрім того, нещодавно було розширено на деокуповані населені пункти вже трьох областей доставку Укрпоштою та «Новою поштою» замовлень з «АТБ».

День за днем, крок за кроком «АТБ» наближає нашу спільну перемогу, запобігає гуманітарній катастрофі й усіма силами допомагає людям повернутися до довоєнного рівня життя.

П'ять фактів про благодійні сертифікати «єДопомога» на купівлю товарів в «АТБ»:

1. Сертифікат «АТБ» можна придбати на платформі «єДопомога» (через оформлення заявки).

2. Номінали: 200, 500, 1000 грн. Сертифікат одноразовий, його можна використати у будь-якому магазині «АТБ».

3. Сертифікат – це унікальний код, що передається в електронному вигляді.

4. Сертифікат не розповсюджується на придбання лікеро-горілчаних і тютюнових виробів, його не можна обміняти на готівку.

5. «АТБ-Маркет» може надати повну прозору звітність щодо використання сертифікатів у магазинах.