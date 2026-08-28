До пенсії додадуть 900 грн і більше: хто отримає доплати у вересні-2026

Гроші. / © Національний банк України

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У вересні 2026-де в Україні нарахують спеціальні доплати до пенсій за особливі заслуги перед країною. Деякі українки можуть отримати надбавку у розмірі 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 908 грн.

Кому надійдуть додаткові виплати, повідомило видання Новини.LIVE.

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За законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», спеціальну надбавку до пенсійної виплати можуть отримати багатодітні матері. Йдеться про жінок, які виховали щонайменше п’ять дітей до шести років. Надбавки можуть нараховувати для офіційно усиновлених дітей у такій же кількості.

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Зауважимо, що виплати залежать від того, яку кількість дітей виховала жінка, а також від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на січень цього року. Так, 2026-го показник зріс до 2 595 грн.

Надбавка надається до базового розміру виплат:

пенсії за віком;

пенсії з інвалідності;

пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

пенсію за вислугу років.

Оскільки доплата прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, її розмір може щороку змінюватися. Сума залежить від кількості дітей, яких жінка народила та виховала. Найменша надбавка становить 35% прожиткового мінімуму — це 908 грн за п’ятьох дітей.

За кожну наступну дитину розмір доплати збільшується ще на 1%. Зокрема:

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за шестеро дітей — 36% (934 грн);

за семеро дітей — 37% (960 грн);

за восьмеро дітей — 38% (986 грн);

за дев’ятеро дітей — 39% (1012 грн);

за десятеро і більше — 40% (1038 грн).

У Пенсійному фонді наголошують, що у разі смерті отримувача частину надбавки можуть нарахувати під час призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для рідних. Сума становитиме 70% від розміру доплати для кожної непрацездатної особи в родині або 90% — якщо таких осіб від двох і більше.

Пенсія в Україні — останні новини

У вересні частина пенсіонерів отримає підвищені виплати завдяки віковим надбавкам. Звертатися до Пенсійного фонду для призначення доплат не потрібно. Її нараховують автоматично на підставі даних, які містяться у пенсійній справі.

Зауважимо, в Україні для людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи виплати можуть перевищувати 20 тисяч гривень. Втім, мінімальний розмір пенсії залежить від встановленої групи інвалідності та розраховується як частка середньої заробітної плати в країні.

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