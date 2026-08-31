До пенсії накинуть понад 500 гривень: хто з українців отримає

Пенсія

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Деякі українські пенсіонери 2026 року можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 гривень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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«Пенсіонерам віком від 80 років 2026 року передбачена щомісячна компенсаційна доплата у розмірі 570 грн», — йдеться у повідомленні.

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Виплата призначається автоматично після досягнення відповідного віку, якщо людина відповідає встановленим умовам. Доплата не залежить від кількості страхового стажу.

Пенсії в Україні — останні новини

Раніше повідомлялося, що у серпні деякі українці отримають разову виплату до Дня Незалежності розміром до 3 100 грн.

У вересні окремі пенсіонери можуть отримати додатково близько 1 200 гривень до основної виплати. Така надбавка передбачена не для всіх пенсіонерів. Право на неї мають непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності та мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї.

Крім цього, в Україні готують зміни до пенсійної системи, які можуть суттєво вплинути на виплати частини пенсіонерів. Один із ключових орієнтирів запропонованої реформи — мінімальна пенсійна виплата на рівні 6 000 гривень.

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