До Ради внесли законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне та алкоголь

Кабмін пропонує підвищити акцизи на бензин та алкоголь.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Так, Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу у частині акцизного податку".

Документ пропонує такі ставки акцизного податку:

бензин – 359 євро за тисячу літрів;

дизель – 330 євро за тисячу літрів;

газ – 277 євро за тисячу літрів.

Водночас, втановлено графік щорічного збільшення таких ставок протягом чотирьох років – від 1 липня 2024 року до 31 грудня 2027 року.

Наразі акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.

Акциз на алкоголь

Також Кабмін пропонує визначити термін "проміжні продукти" як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% обʼємних одиниць етилового спирту.

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Передбачається збільшення для проміжних продуктів розмір ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр (на 3,81 гривні), тобто на рівні розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина ароматизовані ігристі.

Передбачено також уточнення терміну "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет".

"Така ціна розрахована із суми загальної вартості всіх сигарет з урахуванням усіх податків, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України", – зазначив Мельничук.

Раніше ми писали, чи буде дефіцит пального та злет цін на нього через проблеми з електрикою.

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