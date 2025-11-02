До свят в Україні зростуть ціни на продукти: що здорожчає вже у листопаді

Ціни на продукти знову ростуть / © Pexels

До різдвяних свят українцям варто очікувати підвищення цін на низку популярних продуктів. За словами експертів, здорожчання зумовлене сукупністю економічних факторів — від вартості логістики до сезонного зниження виробництва.

Про це розповів аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка в коментарі для РБК-Україна.

Що впливає на ціни

За словами аналітика, на вартість продуктів не існує одного визначального чинника — все залежить від поєднання кількох умов.

«Якщо мова про продукцію, що швидко псується, ключову роль відіграє логістика. А для овочів важливішою є вартість зберігання», — пояснив Гопка.

Він також зазначив, що ціни імпортних товарів залежать від ситуації в країні-постачальнику та валютних коливань.

Регіональні відмінності в Україні мінімальні: там, де урожай більший, продукти коштують трохи дешевше. Проте це не стосується рітейлу — наприклад, молочних і м’ясних товарів, які мають більш стабільні цінники.

Що саме здорожчає до свят

Найближчим часом експерти прогнозують підвищення цін на сезонні овочі, які зараз продають за найнижчими показниками року.

Під кінець року можуть зрости ціни також на молочну продукцію, оскільки в зимовий період знижується надої.

«До зимових свят зазвичай збільшується попит на м’ясо, тому подорожчання неминуче. Більш точну аналітику можна буде дати у середині листопада», — уточнив фахівець.

Продукти, що можуть зрости в ціні до кінця 2025 року

Картопля — зараз коштує 10–12 грн/кг, але може подорожчати. Цибуля — наприкінці жовтня продавалася по 7–13 грн/кг. Томати — середня ціна вже сягнула 90–100 грн/кг. Огірки — по 90–110 грн/кг. М’ясо — яловичина 350–400 грн/кг, свинина 260–350 грн/кг, куряче філе 230–245 грн/кг. Молочна продукція — молоко (900 мл) 52–60 грн, сметана (350 г) 48–55 грн, масло (200 г) 100–120 грн. Яйця — у середньому 73–77 грн за десяток. Яблука — осінні сорти продаються по 20–30 грн/кг.

Що залишиться стабільним

Натомість капуста, морква та буряк залишатимуться відносно стабільними в ціні, поки є запаси урожаю.

«Якщо не виникне проблем зі зберіганням, суттєвих стрибків не буде», — підсумував експерт.

Нагадаємо, впродовж листопада валютний ринок в Україні може залишатися напруженим. Курс долара у листопаді, найімовірніше, продовжить підвищуватися.