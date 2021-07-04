До тисячі доларів зарплати та "чайові": керівник "Укрпошти" розповів про заробітки листонош

До тисячі доларів зарплати та "чайові": керівник "Укрпошти" розповів про заробітки листонош

Смілянський має щомісяця 836 тисяч гривень зарплати.

Окремі листоноші державної "Укрпошти" за місяць заробляють до тисячі доларів (близько 27 тис. грн). І це при тому, що офіційна ставка – всього 6 тис. грн.

Про це в інтерв'ю "НВ Бізнес" заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"У листоноші 6 тисяч - це ж тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15-30% за якість доставки, коли вони приймають платежі - за кожен платіж і т.д. У нас сьогодні є листоноші, які заробляють більше тисячі доларів", - сказав Смілянський.

Керівник "Укрпошти" також розповів про неофіційні заробітки листонош. Мовляв, вони отримують "чайові" від пенсіонерів та юридичних осіб.

"Скажімо, в Києві листоноші, які обслуговують юросіб... У них чайові доходять до 500 гривень на місяць з однієї компанії", - стверджує Смілянський.

Нагадаємо, нещодавно Ігорю Смілянському подовжили контракт і він очолюватиме "Укрпошту" до 30 червня 2023 року. Його зарплата становить 836 тис. грн щомісяця.

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