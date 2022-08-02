До Туреччини прибуло перше судно з українським зерном: Зеленський прокоментував відновлення експорту

Там його повинні оглянути російські та українські чиновники, після чого судно відпливе до Лівану.

Про це повідомили Міністерство оборони Туреччини та президент України Володимир Зеленський.

У Туреччині наголосили, що судно перевірить загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі буде відповідати за інспекцію.

VIDEO: First official shipment of Ukrainian grain since Russia's invasion reaches Turkish territorial waters



The Sierra Leone-flagged Razoni is due to be inspected Wednesday by a team that includes Russian and Ukrainian officials before heading to Tripoli, Lebanon. pic.twitter.com/gAx8LgXJ7P — AFP News Agency (@AFP) August 2, 2022

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців розповів, що зараз важливо відновити український аграрний експорт. Неможливість транспортування українського зерна Росія використовувала, як зброю, провокувавши продовольчу кризу в світі.

"Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном… Наша мета зараз – щоб була регулярність у цьому процесі. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам лише одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік… Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю... Звичайно, ми розуміємо, з ким маємо справу. І в Росії розуміють, що втрачають одну з можливостей тероризувати світ. Але коли світ об’єднаний, коли партнери виконують взяті зобов’язання – можна досягати необхідного результату", - сказав президент.

Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, з порту Одеси вийшло перше судно, яке перевозить українське зерно. Це необхідно не тільки для того, щоб зупинити продовольчу кризу, а й щоб українці мали робочі місця.

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