До Туреччини прибуло перше судно з українським зерном: Зеленський прокоментував відновлення експорту

До Стамбула прийшло перше судно із українською кукурудзою.
Там його повинні оглянути російські та українські чиновники, після чого судно відпливе до Лівану.
Про це повідомили Міністерство оборони Туреччини та президент України Володимир Зеленський.
У Туреччині наголосили, що судно перевірить загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі буде відповідати за інспекцію.
VIDEO: First official shipment of Ukrainian grain since Russia's invasion reaches Turkish territorial waters— AFP News Agency (@AFP) August 2, 2022
The Sierra Leone-flagged Razoni is due to be inspected Wednesday by a team that includes Russian and Ukrainian officials before heading to Tripoli, Lebanon. pic.twitter.com/gAx8LgXJ7P
Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців розповів, що зараз важливо відновити український аграрний експорт. Неможливість транспортування українського зерна Росія використовувала, як зброю, провокувавши продовольчу кризу в світі.
"Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном… Наша мета зараз – щоб була регулярність у цьому процесі. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам лише одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік… Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю... Звичайно, ми розуміємо, з ким маємо справу. І в Росії розуміють, що втрачають одну з можливостей тероризувати світ. Але коли світ об’єднаний, коли партнери виконують взяті зобов’язання – можна досягати необхідного результату", - сказав президент.
Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022
Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, з порту Одеси вийшло перше судно, яке перевозить українське зерно. Це необхідно не тільки для того, щоб зупинити продовольчу кризу, а й щоб українці мали робочі місця.
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