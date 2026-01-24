Києві масово закриваються ресторани: у чому причина

Ресторан / © iStock

Реклама

У Києві через тривалі відключення електроенергії, сильні морози та різке падіння відвідуваності у столиці розпочався процес масового тимчасового закриття ресторанів і кав’ярень, а до весни можуть припинити роботу до 20% закладів.

Про це розповіла ресторанний консультант і директор аналітичного центру «Ресторани України» Ольга Насонова в інтерв’ю РБК-Україна.

«Є 10% закладів на ринку, які нормально себе почувають навіть зараз» — розповіла вона.

Реклама

«З грудня почався, я б сказала, „ресторанопад“. Він триває і зараз. Грудень не приніс бажаного об’єму відвідувань, а січень виявився взагалі просто катастрофічним», — заявила Насонова.

За її словами, з початку січня відвідуваність більшості закладів у Києві впала приблизно вдвічі. «Через морози та постійні відключення світла майже всі заклади Києва відмітили різке падіння відвідуваності приблизно вдвічі», — зазначила експертка.

Насонова наголосила, що вперше з часів пандемії COVID-19 на ринку з’явилося масове явище тимчасових закриттів. «Зараз є те, чого на ринку не було раніше, якщо не брати часи COVID — це тимчасове закриття закладів. Заклад просто закривається, бо немає сенсу працювати», — сказала вона.

За оцінкою експертки, до весни в Києві можуть закритися близько 20% закладів громадського харчування. «Дивлячись на те, що відбувається, я думаю, що до весни у нас дійсно можуть закритися ось ці 20% ринку», — повідомила Насонова.

Реклама

Водночас вона зазначила, що найкраще кризу переживають великі мережі та відомі заклади в центральних районах міста. «В українському ресторанному бізнесі зараз є так звана „золота ліга“ — це близько 10% закладів на ринку, які навіть зараз нормально себе почувають», — пояснила експертка.

Найбільш уразливими, за її словами, є невеликі кафе та сімейні заклади, особливо в віддалених і закритих житлових комплексах. «Маленькі, сімейні, поодинокі заклади — найбільш вразлива категорія ресторанного бізнесу. І вони, на жаль, закриваються першими», — підсумувала Насонова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ресторатор Алекс Купер заявляв, що у столиці можуть закритися 20% закладів харчування. У Національній ресторанній асоціації мають іншу інформацію щодо цієї ситуації.