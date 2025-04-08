До війни промисловість забезпечувала 2 третини ВВП, і зараз лишається опорою української економіки – Метінвест

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Тому зараз дуже важливо зберегти виробничі потужності, щоб мати потенціал для швидкого відновлення після перемоги. Таке переконання висловив директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олег Давиденко на Міжнародному форумі PRNext, що пройшов у Києві.

Він взяв участь у панелі «Індустріальна Україна: міф, реальність чи втрачений шанс», у якій також взяли участь представники компаній Інтерпайп, Нова пошта, НВП «Атлон Авіа» та групи компаній «Нові Продукти».

«Перемога обов'язково настане. Але готуватися до неї потрібно вже зараз, зсередини. Це означає: мати потенціал для швидкого злету. Ми або приймемо все імпортне — товари, технології, спеціалістів, — або збережемо власну економіку й виробничі потужності, щоб самостійно виробляти сталь і розвивати суміжні галузі», — зауважив Давиденко.

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Водночас він наголосив, що найголовніше для України - зберегти людський потенціал, адже багато хто виїхав, багато хто на фронті.

«Ми вже втратили значну частину технічного, наукового й виробничого ресурсу. Це критичний напрям, на який потрібно робити ставку. Ми не можемо дозволити собі імпортувати інженерів і технічних фахівців — маємо повертати своїх і любов до професії», — наголосив він.

Директор департаменту корпоративних комунікацій Метінвесту переконаний, що саме любов до технічних спеціальностей відкриває шлях до нової індустріалізації України. «Це не стара радянська індустрія, а сучасна, де ІТ інтегрується в інженерні, металургійні та гірничі спеціальності, формуючи оновлену промислову основу країни. Йдеться не про металурга, який опанував ІТ, а про ІТ-фахівця, який обирає роботу в промисловості. Саме такий підхід і формує нову індустріалізацію України», — вважає він.

Також він наголосив, що український бізнес у Європі потребує не преференцій, а рівного доступу до ресурсів і справедливих правил.

«Це базові умови, які має забезпечити держава для розвитку промисловості. Проте для успіху потрібно більше — ефективна взаємодія бізнесу й держави, створення міжнародної репутації та бренду. З іншого боку, український бізнес вже має нову бренд-характеристику — незламний», — додав він.

Нагадаємо, раніше Метінвест Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України - за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії Метінвест Політехніка. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.