До якого числа потрібно подати заявку на субсидію, щоб отримати її на опалювальний сезон

Щоб отримувати субсидії під час опалювального сезону, українцям потрібно вчасно подати заявку. Якщо в терміни не вкластися, допомогу призначать не від початку сезону. Коли це потрібно зробити?

Якщо запізнитися з оформленням допомоги, субсидію призначать від дати звернення, а не від початку сезону. Про це наголосила очільниця Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова.

Керівниця заявила, що ті споживачі, які раніше не отримували субсидії та хотіли б мати державну допомогу на поточний опалювальний сезон, повинні подавати заявки не пізніше, ніж через два місяці від старту сезону, тобто до 15 грудня.

Подавати заяви можна протягом всього опалювального сезону. "Але якщо людина претендує на повернення субсидії до 15 жовтня — подає заяву в листопаді або грудні. Таку заяву вона має подати до 15 грудня, щоб ми повернулися і призначили їй субсидію від початку опалювального сезону".

Після 15 грудня 2022 року субсидії призначатимуть від того місяця, в якому було подано заяву та декларацію. Принцип розрахунку субсидій не змінився, а призначатиме субсидії Пенсійний фонд.

Тим, хто раніше отримував субсидію, її призначать автоматично.

Українцям, які мають заборгованість з оплати комунальних послуг за три і більше місяців чи на суму більше за 680 грн, можуть не отримати субсидії.

Боржники можуть отримати субсидію, якщо розрахуються за заборгованість або укладуть договір про реструктуризацію боргу, чи нададуть документи про відкриття провадження у справі про оскарження боргу в суді.

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