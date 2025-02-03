Добудова ХАЕС посилить енергосистему і дозволить компенсувати дефіцит потужності, - експерт

Добудова енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС), які за заявою компанії АТ "Енергоатом", вже готові на 80% і 25% відповідно, є критично важливим кроком для зміцнення енергетичної безпеки України та забезпечення стабільного електропостачання в умовах повоєнного відновлення.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив віцепрезидент Energy Club Іван Григорук.

"Атомна енергетика – це основа енергетичної стабільності. Добудова ХАЕС не лише допоможе компенсувати втрати потужностей через війну, а й сприятиме економічному розвитку країни в довгостроковій перспективі, одночасно даючи поштовх для розвитку нової маневрової генерації та електричних мереж в нашій державі", – наголосив Іван Григорук.

Нові енергоблоки забезпечать додаткові потужності для покриття дефіциту електроенергії, що виник після пошкодження об’єктів генерації.

Будівництво також сприятиме розвитку вітчизняної промисловості, створенню робочих місць та залученню іноземних інвестицій.

За словами експерта, Україна зараз має унікальний шанс у стислі терміни та за відносно невеликі кошти ввести в експлуатацію два атомні блоки загальною потужністю 2,2 ГВт.