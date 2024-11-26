Добудова ХАЕС - життєво важливий проєкт для енергетичної незалежності України, - експерт

Енергетична безпека України залишається одним із ключових пріоритетів у контексті глобальних викликів і війни. Добудова 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції є не лише стратегічною метою, а й життєво необхідним кроком для стабільного майбутнього країни.

Про це заявив голова правління АТ "Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроект" Юрій Сапожников, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Майданчики для енергоблоків готові до подальшого будівництва. 3-й блок має 75% будівельної готовності, а 4-й - 25%. Експерт підкреслив, що конструкції вже перевірені та підтверджені як надійні для продовження робіт. Вони зможуть служити щонайменше 50 років після введення в експлуатацію.

"Україна вже має досвід завершення будівництва атомних енергоблоків як незалежна держава. Тепер ми маємо знову активізувати ці зусилля, адже добудова ХАЕС - це питання не лише енергетики, а й економіки та національної безпеки", - підкреслив Сапожников.

Добудова енергоблоків стане потужним поштовхом для розвитку економіки. На пікових етапах будівництва залучатимуться до 3 тисяч робітників, а це створить нові робочі місця та посилить соціально-економічний розвиток регіону.

Крім того, введення в експлуатацію цих блоків дозволить Україні не тільки забезпечити внутрішні потреби у стабільному постачанні електроенергії, але й створити умови для її експорту. Атомна енергетика залишається найнадійнішим джерелом безвуглецевої електроенергії, що робить її ключовою для виконання екологічних зобов’язань України.

"Це не просто проєкт, це стратегічна інвестиція у майбутнє країни. Чекати завершення війни недоцільно — вже зараз треба запускати підготовчі процеси, зокрема ухвалення закону про розміщення енергоблоків і проведення проєктних робіт", - зазначив Сапожников.

Загальна вартість існуючих будівельних конструкцій на майданчику ХАЕС оцінюється у понад мільярд доларів. За словами експерта, втратити цей актив було б неприпустимо. Успішна реалізація проєкту забезпечить Україні довгострокову енергетичну стабільність і посилить її позиції на глобальному ринку.

Нагадаємо, для старту робіт по добудові 3 і 4 енергоблоків ХАЕС Парламенту необхідно прийняти відповідний законопроект. Наразі він чекає винесення в сесійну залу та голосування. Два нові блоки дадуть українській енергосистемі 2 гвт потужності.