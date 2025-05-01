Добудова обʼєктів «Аркади»: понад тисяча інвесторів вже отримали свої квартири

Реклама

Про це повідомив голова Дирекції з добудови об’єктів Віталій Щербаков, підкресливши, що роботи тривають у плановому режимі.

У ЖК «Патріотика» вже введено в експлуатацію два будинки — №16 і №26. Ще сім перебувають у процесі завершення будівництва. У ЖК «Еврика» готуються до здачі три будинки, ще чотири активно зводяться. Загалом із 35 будинків, які передбачені Меморандумом 2021 року, 18 уже здано або активно добудовуються.

Серед ключових чинників, що забезпечили прогрес, Щербаков назвав: старт будівництва нового ЖК H2O, від продажу квартир в якому 10% спрямовуються на добудову «Аркади»; участь інвесторів через створення кооперативів і збір коштів; авансування Stolitsa Group будівництва інженерних мереж та погашення боргів підрядникам; а також ефективну взаємодію з Київським національним університетом — замовником будівництва «Еврики».

Реклама

У контексті нещодавнього рішення Волинського окружного адміністративного суду про скасування дозволу на будівництво ЖК H2O, Щербаков зазначив, що воно не зупиняє робіт. «Це рішення першої інстанції, воно буде оскаржене, і до моменту рішення апеляції юридичної сили не має», — наголосив він.

Юристи, які супроводжують справу, вважають це рішення незаконним і вказують на серйозні процесуальні порушення з боку суду. Зокрема, суддя Волинського окружного адміністративного суду Андрій Ксензюк розглянув справу обсягом понад 4500 сторінок (8 томів) лише за місяць, при цьому не викликавши 12 учасників процесу та не надавши можливості сторонам дати пояснення по суті спору.

Також юристи звертають увагу, що суд, скасовуючи дозвіл на будівництво, посилався на нормативно-правові акти, які втратили чинність ще у 2011 році — за сім років до видачі дозволу на будівництво у квітні 2018-го. При цьому суд проігнорував висновки судової експертизи, проведеної за вказівкою Верховного Суду, яка чітко засвідчила: забудова ведеться за межами зон охоронюваного ландшафту.

Крім того, факт того, що ділянка не входить до зон охоронюваного ландшафту, вже був встановлений Верховним Судом в іншій справі щодо затвердження Детального плану території. Це підтверджується також містобудівною документацією, даними Держгеокадастру та Генпланом Києва до 2020 року, згідно з яким ділянка під забудову H2O розташована в межах території, призначеної для громадської та житлової забудови.

Нагадаємо, після банкрутства банку «Аркада» у Києві залишилися 39 недобудованих житлових висоток. У 2021 році інвестори, Stolitsa Group, міська влада та органи державної влади підписали Меморандум. Згідно з ним, добудова здійснюється за рахунок 10% коштів від продажу житла у ЖК H2O, інвестицій Stolitsa Group та бюджетного фінансування.