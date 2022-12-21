Додаткова допомога: Світовий банк виділить кошти Україні у розмірі $610 мільйонів

Світовий банк повідомив, що схвалив додатковий пакет фінансування на загальну суму 610 мільйонів доларів США для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні в Україні, оскільки війна з Росією триває.

Про це пише Reuters.

Пакет включає додаткову позику в розмірі 500 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) Світового банку, яка підтримується гарантією Великої Британії, а також новий проєкт для відновлення та покращення доступу до медичної допомоги та задоволення потреб у сфері охорони здоров’я, пов’язаних із війною. послуг.

Ця допомога надається на додаток до близько 18 мільярдів доларів, які вже були мобілізовані для України Світовим банком, з яких близько 15 мільярдів доларів уже виплачено.

«Вторгнення Росії в Україну продовжує мати руйнівні економічні та гуманітарні наслідки, впливаючи на сектор охорони здоров’я, критично важливу енергетичну інфраструктуру та транспортні мережі», – заявив президент групи Світового банку Девід Малпасс.

Додаткові 500 мільйонів доларів кредиту МБРР для проєкту «Публічні витрати на підтримку адміністративної спроможності» (PEACE) допоможуть українському уряду покрити витрати, пов’язані з допомогами на дітей і сім’ям, зарплатами державних службовців і комунальними платежами, повідомили у Світовому банку.

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Допомога від Світового банку:

Раніше стало відомо, що Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 мільярда на підтримку України. Зокрема, це фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби України протягом зимового періоду.

Також раніше Світовий банк надав Україні 60 млн доларів позики і стало відомо, на що будуть витрачені ці кошти.

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