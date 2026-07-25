Додаткова виплата до пенсії: хто може отримати до 40% доплати

Пенсія. / © УНІАН

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Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії - йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України.

Виплата призначається відповідно до Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» та нараховується понад основний розмір пенсії. Право на надбавку мають:

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герої України;

особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні,

громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені чотирма і більше державними орденами;

громадяни, які мають почесне звання «народний» чи «заслужений»;

ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України;

видатні спортсмени, космонавти, льотчики-випробувачі;

лауреати державних премій.

Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати й батько.

«Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної. Її розмір становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежно від категорії одержувача», — наголосили у ПФУ.

Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім’ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Розмір виплати залежить від кількості членів сім’ї: якщо право на неї має одна особа — вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше — виплата становитиме 90%.

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Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з’явилося.

У Пенсійному фонді також зазначають: після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.

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Деякі українські пенсіонери можуть отримати одноразові доплати у кілька тисяч гривень. Згідно із законодавством, новий розмір пенсії виплачують щороку від 1 квітня, проте реальний перерахунок відбувається із затримкою через графік подання роботодавцями звітності про сплату єдиного внеску.

Водночас українці, які вже досягли пенсійного віку, але продовжують офіційно працювати та не поспішають оформлювати пенсію, можуть суттєво збільшити розмір своїх майбутніх виплат. Закон передбачає спеціальний механізм, який заохочує людей відкладати вихід на пенсію та залишатися на ринку праці.

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