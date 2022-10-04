Додаткове фінансування: стало відомо, куди скерують кошти від Світового банку

Кошти - кредитні. І надаються з умовами.

Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі 4 жовтня підписали Угоду про надання Україні третього додаткового фінансування у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

Сума позики становить 529,9 млн долларів США.

"Дані кредитні кошти буде надано на пільгових умовах під гарантії Британії та Данії: термін погашення кредиту - 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка становить 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики)", - зазначили у міністерстві.

Також там висловили подяку урядам Великої Британії та Данії, а також команді Світового банку за потужну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За інформацією міністерства, залучені кошти "дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, надалі фінансувати нагальні соціальні потреби в умовах воєнного стану".

Кошти позики буде спрямовано до загального фонду Державного бюджету України на відшкодування виплат на оплату праці співробітників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Ба більше, під час зустрічі сторони обговорили стан реалізації портфелю діючих спільних проектів між Україною та Світовим банком, а також можливу ініціацію нових спільних проектів на підтримку України.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що від 1 жовтня, вступив у силу закон США про лендліз для України.

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