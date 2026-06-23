Додаткові гроші до пенсії: хто може отримати надбавку 35%

Гроші. / © Національний банк України

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В Україні деякі пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати до основної пенсії. Йдеться про надбавку за особливі заслуги перед державою, розмір якої 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Хто має право на таку доплату та як її оформити, повідомили у Пенсійному фонді.

Йдеться про надбавки до пенсії для жінок — багатодітних матерів. Сума доплати залежить від кількості дітей, а також розміру прожиткового мінімуму на початок 2026-го для людей, які втратили працездатність. Наразі — це 2 595 грн.

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Зауважимо, це регулює закон «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Додаткові кошти нараховують матерям, які виховали мінімум п’ятьох дітей щонайменше до шести років. Окрім того, можуть враховувати офіційно усиновлених дітей.

Надбавку можуть додати до основної суми пенсії за віком, з інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років.

Суми надбавок

У Пенсійному фонді наголошують, що розмір цієї надбавки не є фіксованим і може змінюватися разом із переглядом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Сума доплати також залежить від кількості дітей, яких виховала жінка. За наявності п’ятьох дітей передбачена надбавка у розмірі 35% прожиткового мінімуму — це наразі становить 908 гривень.

За кожну наступну дитину додаватимуть по 1%:

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за шістьох — 36% (934 грн);

за сімох — 37% (960 грн);

за вісьмох дітей — 38% (986 грн);

за дев’ятьох дітей — 39% (1012 грн);

за десятьох і більше дітей — 40% (1038 грн).

Зауважимо, якщо отримувач надбавки помре, то її частину можуть нарахувати під час оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для членів родини. У такому разі виплата дорівнюватиме 70% від суми доплати для одного непрацездатного члена родини або 90% — якщо таких осіб двоє та більше.

Пенсія в Україні — останні новини

В Україні учасники бойових дій щомісяця отримують надбавку до пенсії у розмірі 25% від мінімальної пенсії за віком. Розмір додаткової виплати — 647 грн на місяць. Крім цього, ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни виплачують додаткову цільову допомогу — 40 гривень щомісяця.

Зауважимо, від 1 липня розмір пенсії буде автоматично перераховано для громадян, вік яких досяг 70, 75 або 80 років. Втім, законодавство передбачає обмеження для пенсіонерів із вищими виплатами. Пенсії не зростуть для тих, у кого загальна пенсія перевищує 10 340,35 грн.



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