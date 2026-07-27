Додаткові гроші до пенсії: хто в Україні може отримувати майже 1300 грн щомісяця

Гривня. / © Національний банк України

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В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть щомісяця отримувати додаткову надбавку до пенсії, якщо утримують непрацездатних членів сім’ї. Розмір такої доплати становить майже 1300 гривень на кожного утриманця.

Хто має право на цю виплату, за яких умов її призначають, пояснили у Пенсійному фонді.

Право на щомісячну надбавку мають пенсіонери, які отримують військову пенсію за вислугу років або по інвалідності. Втім, норма не поширюється на військовослужбовців строкової служби.

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У ПФУ наголошують, щоб отримувати доплату, пенсіонер повинен не працювати та утримувати непрацездатного члена сім’ї. Водночас непрацездатний член сім’ї, на якого призначається надбавка, не повинен отримувати власні соціальні виплати, серед яких:

пенсія;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю;

допомога на дітей одиноким матерям.

Крім того, якщо в одній сім’ї є кілька військових пенсіонерів, які утримують одного й того самого непрацездатного родича, доплату можуть призначити лише одному з них.

Скільки виплачуватимуть 2026-го

Розмір щомісячної надбавки залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 50% його розміру. 2026-го — це 1 297,50 грн на одного утриманця.

Якщо пенсіонер утримує кількох непрацездатних членів сім’ї, доплата призначається на кожного з них окремо. Наприклад, якщо на утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей, надбавку виплачуватимуть окремо на кожну дитину, що відповідно збільшить загальну суму щомісячної виплати.

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Як оформити виплату

У ПФУ наголошують, що автоматично кошти не нараховуються. Щоб оформити виплату, пенсіонеру необхідно особисто звернутися до найближчого відділення або подати запит через електронний кабінет. До заяви слід додати:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують родинні зв’язки та факт перебування особи на утриманні;

довідку про спільне проживання за однією адресою;

підтвердження того, що пенсіонер не працює та не перебуває на військовій службі (трудова книжка, витяг з реєстру тощо).

Нагадаємо, у Пенсійному фонді нагадали про особливі умови призначення пенсій для державних службовців, які можуть отримувати виплати у розмірі 60% від заробітної плати, з якої сплачувалися внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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