Додаткові виплати по 15 тис. гривень: педагоги однієї з громад щомісяця отримуватимуть премії

У Львові щомісця впродовж одного року преміюватимуть тисячу педагогів. Вчителі шкіл, а також соціальні педагоги, практичні психологи, педагоги-організатори Львівської громади, які працюють не менше одного року, отримуватимуть додаткові 15 тисяч гривень до зарплати.

Про це йдетьсь у повідомленні Львівської міської ради.

Зміни до ухвали "Педагоги, які надихають", яка була прийнята ще минулого року, було внесено 30 січня. Тож, від лютого 2025 року вчителі матимуть можливість отримувати додаткову винагороду.

Зміни стосувалися затвердження самої суми преміювання – 15 тисяч гривень кожного місяця впродовж одного року. Загалом премія надаватиметься для 1000 педагогів, тож в кожній школі буде кілька премійованих освітян.

"Також ми прописали в програмі порядок обрання "педагогів, що надихають", – розповів Андрій Закалюк, начальник управління освіти Львова.

Як обиратимуть вчителів

За словами Андрія Закалюка, відбір триватиме в три етапи.

Анонімне голосування серед учнів. Професійне тестування педагогічних працівників. Оцінювання експертної групи, до якої входитимуть освітяни, батьки і представники учнівського самоврядування.

Хто зможе отримати премії

Кандидатами на премії можуть стати як вчителі шкіл, так і соціальні педагоги, практичні психологи, педагоги-організатори Львівської громади.

Умови для вчителів:

стаж роботи не менше одного року у відповідному закладі освіти на посаді вчителя за основним місцем праці;

тижневе навантаження – не менше 18 годин на тиждень.

Для соціальних педагогів, практичних психологів, педагогів-організаторів:

термін роботи – не менше одного року у відповідному закладі освіти на зазначеній посаді за основним місцем праці;

тижневе навантаження – 40 годин на тиждень.

Для керівників гуртків закладів позашкільної освіти:

термін роботи – не менше одного року у зазначених закладах за основним місцем праці;

тижневе навантаження – не менше 18 годин на тиждень.

Викладачі та концертмейстери мистецьких та музичних шкіл Львівської міської територіальної громади:

не менше одного року у зазначених закладах культури за основним місцем праці;

тижневе навантаження, що в сумі становить не менше 18 годин на тиждень.

Відомо, що програма "Педагоги, які надихають" діятиме впродовж 2025-2030 років. Освітян на преміювання обиратимуть кожного року терміном на 12 місяців.

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