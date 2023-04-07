“Додай енергії твоєму бізнесу”. В Україні стартувала програма підтримки енергоефективних інвестицій бізнесу

Влітку минулого року Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW та Фонд розвитку підприємництва (ФРП) надав позику 7 млн євро для фінансування енергоефективних інвестицій мікро-, малих та середніх підприємств України.

За словами організаторів, головна мета програми – це підтримка фінансування енергоефективних інвестицій мікро-, малих та середніх підприємств з метою зменшення споживання енергії та викидів СО 2 , що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств та захисту довкілля.

«Уряд Німеччини залишається надійним партнером України, особливо в складні часи повномасштабного вторгнення на її територію. Ми завжди надавали підтримку українським підприємцям і продовжимо робити це надалі. Сьогодні, щоб вистояти у цих надзвичайно складних умовах відсутності достатнього енергозабезпечення та гарантувати функціонування мікро-, малого та середнього бізнесу, підприємцям потрібно бути гнучким та щодня знаходити нові рішення. І ми готові їм в цьому допомогти”, - наголосила Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні.

Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні

Кошти розподілені між двома банками-партнерами: Укргазбанком – 4 млн євро та Банком Львів – 3 млн євро. Важливо, що завдяки фінансовій допомозі ЄС в межах ініціативи EU4Business, що спрямовується на компенсацію збитків ФРП (Фонду розвитку підприємництва) від валютних коливань, кошти банкам-партнерам та підприємцям будуть надавати у гривні.

Хто може долучитися до програми?

Мікро-, малі та середні підприємства, що:

здійснюють свою діяльність понад 1 рік;

мають позитивну кредитну історію;

їх інвестиційний проєкт у сфері енергоефективності має забезпечити мінімальне зниження СО 2 на 20%.

МСП має бути резидентом, та разом зі своїми власниками або учасниками не перебувати під санкціями України, ЄС, ради безпеки ООН та Німеччини.

Як взяти участь?

Підприємство має звернутись до одного з банків-партнерів та надати необхідний пакет документів, на підставі яких та відповідно до критеріїв прийнятності Програми банк приймає рішення щодо видачі кредиту. Максимальна сума кредиту – до 500 тис. євро у гривневому еквіваленті. Максимальний строк інвестиційного кредиту – 5 років.

“В умовах зростання цін на енергоносії в Україні та в усьому світі важливість Програми є напрочуд високою. Перші кредити в рамках Програми будуть надані для енергозабезпечення МСП шляхом закупівлі альтернативних джерел живлення для забезпечення безперебійної роботи МСП. А це – сотні збережених робочих місць, а отже сотні щасливих українських родин, - зазначив виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

Андрій Гапон, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва

Уже в січні 2023 року банк-партнер Укргазбанк профінансував перший інвестиційний проєкт МСП.

Довідково:

Проєкт «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор» реалізується в межах Угоди між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України, KfW та Фондом розвитку підприємництва, укладеної 25.07.2022 і є продовженням проєкту «Підтримка малих і середніх підприємств», реалізація якого дозволила розбудувати систему кредитування малих та середніх українських підприємств у національній валюті. Таким чином в рамках проєкту було профінансовано МСП на загальну суму понад 1,4 млрд грн.