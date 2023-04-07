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“Додай енергії твоєму бізнесу”. В Україні стартувала програма підтримки енергоефективних інвестицій бізнесу Новини компаній

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“Додай енергії твоєму бізнесу”. В Україні стартувала програма підтримки енергоефективних інвестицій бізнесу

Влітку минулого року Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW та Фонд розвитку підприємництва (ФРП) надав позику 7 млн євро для фінансування енергоефективних інвестицій мікро-, малих та середніх підприємств України.

За словами організаторів, головна мета програми – це підтримка фінансування енергоефективних інвестицій мікро-, малих та середніх підприємств з метою зменшення споживання енергії та викидів СО2, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств та захисту довкілля. 

«Уряд Німеччини залишається надійним партнером України, особливо в складні часи повномасштабного вторгнення на її територію. Ми завжди надавали підтримку українським підприємцям і продовжимо робити це надалі. Сьогодні, щоб вистояти у цих надзвичайно складних умовах відсутності достатнього енергозабезпечення та гарантувати функціонування мікро-, малого та середнього бізнесу, підприємцям потрібно бути гнучким та щодня знаходити нові рішення. І ми готові їм в цьому допомогти”, - наголосила Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні.

Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні / ©
Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні

Кошти розподілені між двома банками-партнерами: Укргазбанком –  4 млн євро та Банком Львів – 3 млн євро. Важливо, що завдяки фінансовій допомозі ЄС в межах ініціативи EU4Business, що спрямовується на компенсацію збитків ФРП (Фонду розвитку підприємництва) від валютних коливань, кошти банкам-партнерам та підприємцям будуть надавати у гривні. 

Хто може долучитися до програми?

Мікро-, малі та середні підприємства, що: 

  • здійснюють свою діяльність понад 1 рік;
  • мають позитивну кредитну історію;
  • їх інвестиційний проєкт у сфері енергоефективності має забезпечити мінімальне зниження СО2 на 20%.

МСП має бути резидентом, та разом зі своїми власниками або учасниками не перебувати під санкціями України, ЄС, ради безпеки ООН та Німеччини.

Як взяти участь? 

  1. Підприємство має звернутись до одного з банків-партнерів та надати необхідний пакет документів, на підставі яких та відповідно до критеріїв прийнятності Програми банк приймає рішення щодо видачі кредиту. 
  2. Максимальна сума кредиту – до 500 тис. євро у гривневому еквіваленті. Максимальний строк інвестиційного кредиту – 5 років. 

“В умовах зростання цін на енергоносії в Україні та в усьому світі важливість Програми є напрочуд високою. Перші кредити в рамках Програми будуть надані для енергозабезпечення МСП шляхом закупівлі альтернативних джерел живлення для забезпечення безперебійної роботи МСП. А це сотні збережених робочих місць, а отже сотні щасливих українських родин, - зазначив виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.  

Андрій Гапон, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва / ©
Андрій Гапон, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва

Уже в січні 2023 року банк-партнер Укргазбанк профінансував перший інвестиційний проєкт МСП. 

Довідково:

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Проєкт «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор» реалізується в межах Угоди між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України, KfW та Фондом розвитку підприємництва, укладеної 25.07.2022 і є продовженням проєкту «Підтримка малих і середніх підприємств», реалізація якого дозволила розбудувати систему кредитування малих та середніх українських підприємств у національній валюті. Таким чином в рамках проєкту було профінансовано МСП на загальну суму понад 1,4 млрд грн. 

Дата публікації
Перегляди
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