Догляд за пенсіонерами: хто з українців може отримати компенсацію

Пенсіонер

Українці, які доглядають за літніми родичами, можуть отримувати щомісячну допомогу, якщо мають медичний висновок про необхідність сторонньої опіки.

Виплата передбачена урядовою постановою №859 і має на меті полегшити фінансовий тягар сімей, які самостійно надають соціальні послуги своїм рідним.

Хто має право компенсацію за догляд

Допомогу можуть отримати ті українці, які є родичами особи, що потребує постійного догляду, мають медичний висновок про необхідність сторонньої опіки та проживають із цією людиною разом, та ведуть спільне господарство.

Водночас сума виплати розраховується індивідуально: як різниця між прожитковим мінімумом (2025 року 2 920 гривень) та середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.

Як розраховується компенсація

Розмір виплати визначається індивідуально, залежно від доходів заявника. Формула проста: береться різниця між прожитковим мінімумом на 1 січня поточного року (у 2025 році він становить 2920 гривень) і середньомісячним доходом особи, що здійснює догляд. Для розрахунку загальний дохід родини ділиться на кількість її членів.

Які документи необхідні

Щоб оформити компенсацію, потрібно підготувати:

паспорт та ідентифікаційний код заявника і підопічного

заяви про згоду на отримання та надання послуги

декларацію про доходи та майновий стан сім’ї (на основі довідок про доходи кожного члена родини)

медичні документи — довідки та висновки лікарів чи медкомісій про необхідність догляду

