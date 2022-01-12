Доходи не покривали витрати на товари першої необхідності : у НБУ пояснили зростання цін в Україні

Доходи не покривали витрати на товари першої необхідності : у НБУ пояснили зростання цін в Україні

Ціни реалізації сільськогосподарських товаровиробників в середньому за 2021 рік зросли на 40%.

Реальні доходи українців від січня до жовтня 2021 року зросли всього на 3%, що не змогло компенсувати зростання цін.

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Про це сторінці у Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Він пояснив, що зростання цін не залежало від України і пояснюється інфляційними процесами у всьому світі. Так, за словами голова Ради НБУ, у багатьох країнах інфляція сягає рекордних рівнів за багато років - у США - 6,8%, у ЄС - 5%, у Британії - 5,1%. За даними Державної служби статистики України, за минулий рік інфляція становила 10,3%.

І саме немонетарні чинники продовжують формувати основний інфляційний тиск в Україні починаючи ще від жовтня 2020 року, зазначає Данилишин. Серед них - підвищення світових цін та внутрішніх тарифів на енергоносії, що суттєво підвищило витрати виробників.

"Здорожчання енергоносіїв для населення в першу чергу відобразилося на вартості утримання житла (послуги електропостачання подорожчали на 27%, газопостачання – на 16%), а також на цінах автомобільного палива (+27%) та послуг автоперевезення (+20%)", - повідомляє голова Ради НБУ.

Ще одним джерелом інфляції стало подорожчання харчів - "цукру - на 28%, соняшникової олії - 39%, яєць - 19%, хліба - 19%". А харчі складають більшу частку споживчого кошика українців.

Таким чином, зростання реальних грошових доходів населення (заробітних плат, пенсій, інших грошових трансфертів) за 9 місяців 2021 р. становило лише 3% і не змогло компенсувати зростання витрат населення на товари та послуги першої необхідності. В результаті заощадження населення скоротилися на 88 млрд грн (-2,4% ВВП), говорить Данилишин. За даними МВФ в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі.

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