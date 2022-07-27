Доходи українців впадуть більш ніж наполовину: у НБУ спрогнозували, що буде із зарплатами 2022-2023 років

Із врахуванням прогнозів інфляції від Національного банку України, доходи громадян упродовж 2022–2023 років впадуть більш ніж наполовину.

Водночас суттєвого зростання безробіття не буде.

Про це заявив експерт CASE Україна та ексзаступник директора департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз, пише Forbes.

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"Майже 65% коштів населення в банках – це вклади до запитання з символічними відсотками. Так само є проблема із зарплатами – вони будуть підвищуватися, але меншими темпами, порівняно з інфляцією, принаймні цього року та більшу частину наступного", - сказав він.

При цьому Дубогриз прогнозує зростання попиту на робочу силу.

"Навпаки, ймовірно, буде додатковий попит на робочу силу", – зазначає він.

Як повідомляли раніше, За даними НБУ, до кінця року інфляція в Україні складе 30%. А вже 2023 року слід очікувати різке підвищення цін. За даними аналітиків, вони можуть зрости на 20,7%. Найбільше здорожчають продукти харчування, паливо та транспорт.

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