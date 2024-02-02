Доходи Зеленського та його родини різко впали - що у декларації президента

Володимир Зеленський, який і повернув в Україні обов’язок декларувати свої статки усім чиновникам, політикам й так далі, відзвітував і сам.

Що в декларації президента - в ексклюзиві TSN.UA.

Декларації повернулися

10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупці виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України Закону та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

А 31 січня для усіх, хто згідно з законом має звітувати, був дедлайн. Хто строки порушив - може отримати адміністративну відповідальність, хто збрехав - буде відповідати кримінально. Але є категорія осіб, які мають повне право декларацію зараз взагалі не подавати.

Скільки вже подалося і що задекларував Президент

Станом на 31 січня, каже заступник голови НАЗК Артем Ситник, було подано понад 1 мільйон 300 тисяч декларацій, але якою буде загальна картина буде відомо уже за кілька днів. Подати приклад іншим вирішив навіть Президент України. Публічно про це прозвітувала пресслужба Офісу, там зазначають, що доходи родини Зеленського від початку війни різко скоротилися.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Доходи різко скоротилися! Що в декларації Володимира Зеленського?

"Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Глави держави та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 5 млн 359 тис. 600 грн. Доходи родини Володимира Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн. Дохід сім’ї Президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2021 року також зменшився", - йдеться у повідомленні.

Звідки заробіток Володимира Зеленського

Там зазначили і звідки ці гроші. В Офісі пояснюють - Володимир Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, 2021 РОКУ завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався ще задовго до його обрання на посаду Президента України. Згідно з декларацією 2022 року, доходи Глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.

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А за 2022 рік доходи зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України через початок повномасштабної війни. Також там зазначають, станом на кінець 2022 року залишок грошових коштів родини Глави держави скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн. Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося. Водночас самого документу у відкритому доступі наразі немає зі зрозумілих причин.

В НАЗК зможуть перевірити ще більше декларантів

Тим часом у НАЗК нагадують, у разі виявлення за результатом перевірки порушень агентство вживатиме заходів щодо притягнення особи до встановленої законом відповідальності, а за наявності підстав скеровуватиме матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання про конфіскацію необґрунтованих активів.

Цього року в агентстві - новий підхід до роботи, кажуть, таким чином зможуть перевірити ще більше декларантів.

В агентстві вже помітили підозрілі декларації

Станом на 1 лютого вже є перші “клієнти”. В НАЗК повідомили, що вже розпочали 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик-орієнтованим підходом. У поле зору потрапило: двоє нардепів, 34 державних службовця категорій “А” або “Б” 9 голів місцевих рад, районних та державних адміністрацій. 5 декларацій суддів, у тому числі декларації двох голів суду, 5 прокурорів, 11 слідчих, дізнавачів, поліцейських, у тому числі керівник управління патрульної поліції Києва, 16 декларацій директорів державних та комунальних підприємств та їхні заступники.

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А також 10 депутатів місцевих раз та четверо з обласних. Звернули увагу й керівника та заступника керівника ТЦК, на керівника відділу Національного антикорупційного бюро України та двох дипломатів. Поки що прізвища усіх цих людей - невідомі. Натомість вони вже отримали повідомлення про початок перевірки в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій.

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