Доходи Росії від нафти і газу упали до рекордного рівня

Доходи Росії від нафти падають / © ТСН.ua

Доходи Росії від продажу нафти і газу в січні скоротилися вдвічі порівняно з аналогічним місяцем минулого року, досягнувши найнижчого рівня від липня 2020 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні дані Міністерства фінансів РФ.

Російський бюджет щомісяця продовжує втрачати надходження від продажу нафти і газу. Якщо у грудні минулого року держава-агресорка заробила на цьому 447,8 мільярда рублів, то січневий показник знизився до 393,3 мільярда рублів (5,10 мільярда доларів).

Минулого року доходи федерального бюджету Росії від нафти і газу впали на 24% — до 8,48 трильйона рублів, що є найнижчим рівнем з 2020 року.

Падіння рівня доходів зумовлене зниженням цін на сиру нафту та зміцненням рубля.

При цьому доходи від нафти і газу є основним джерелом коштів для Кремля, складаючи майже чверть надходжень до федерального бюджету, виснаженого військовими витратами після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.

Дефіцит бюджету держави-агресорки 2025 року склав 5,6 трильйона рублів, або 2,6% валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо, Сполучені Штати пропонують відновити продаж до Індії венесуельської нафти, щоб замінити імпорт до цієї країни російської нафти. Таким чином Росія може втратити ключовий ринок збуту сировини, яка є основним джерелом поповнення воєнного бюджету держави-агресорки.