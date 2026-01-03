Докупити стаж стане дорожче: які розцінки від січня 2026 року

Українці можуть «купити» страховий стаж для виходу на пенсію / © Pixabay

Від 1 січня 2026 року зміниться мінімальний платіж для «покупки» місяця стажу.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

У відомстві наголошують, що мінімальний страховий внесок визначається як 22% від мінімальної зарплати. Відтак від 1 січня 2026 року сума, необхідна для зарахування одного повного місяця страхового стажу, зросте. Тепер вона становитиме 1 902,34 гривні.

Це означає, що громадяни, які не мають достатнього страхового стажу або хочуть його збільшити, змушені будуть платити на 142 гривні більше за кожен «докуплений» місяць. Якщо внесок буде меншим за встановлений мінімум, такий період до стажу не зарахують.

У ПФУ також нагадали, що мінімальний страховий внесок — це розрахункова величина, яка напряму залежить від розміру мінімальної заробітної плати, а тому може змінюватися щороку разом із бюджетними показниками.

Для виходу на пенсію навіть у 65 років кожен громадянин повинен мати щонайменше 15 років страхового стажу (періоди роботи, за які було сплачено внески із заробітної плати). Для тих, кому бракує мінімального страхового стажу, є можливість докупити повні місяці стажу або ж доплатити за зарахування неповних місяців роботи як повних.

