Долар чи євро: яку валюту варто купувати українцям

Валюта. / © УНІАН

Український уряд прогнозує, що 2026-го курс долара може коливатися в межах 42–47 грн за долар. Валютні резерви НБУ допомагають коригувати ситуацію, але не усувають фундаментальні проблеми

Яку валюту купувати українцям, маючи заощадження десять тисяч гривень, розповів Новини.LIVE фінансовий експерт Богдан Яремчик.

Він радить обирати перевірені та ліквідні валюти — частину грошей вкладати у долари, а частину — у євро.

«Я би радив частину коштів вкласти в долари, іншу — в євро. Умовно кажучи, купити 100 доларів і 100 євро. Це найуніверсальніші та найліквідніші інструменти для невеликих заощаджень», — вважає експерт.

З його слів, головне правило — розподіляти гроші між різними активами. Це, пояснив фінансист, допомагає знизити ризики під час економічних потрясінь і зберегти більшу частину накопичень.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи варто скуповувати долари. Економіст Олег Пендзин закликає звертати увагу на рівень інфляції. Оскільки ціни в січні зростали повільно (0,7% проти 0,8% у грудні), регулятору немає сенсу штучно зміцнювати гривню.