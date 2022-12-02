Долар дешевшає, а євро, навпаки, додає у ціні: курс валют на 2 грудня у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 2 грудня здешевшав на 10 копійок - до 39,90 грн за долар., курс євро до гривні підвищився на 10 копійок - до 41,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро – 40,40 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках 2 грудня курс гривні до долара зміцнився на 5 копійок - до 40,35 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 20 копійок - до 41,60 грн/євро.

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Раніше директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько заявила, що у грудні в Україні може виникнути дефіцит готівки. Водночас чи вплине це на курс долара і яким він буде цього місяця, вона сказала, що спрогнозувати важко.

Натомість що стосується фіксованого курсу долара, то він, за прогнозами голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, до кінця року навряд чи зміниться.

Нагадаємо, що офіційний фіксований курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні - 36,57 грн/дол.

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