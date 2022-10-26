Долар дешевшає, євро - без змін: курс валют на 26 жовтня у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 26 жовтня подешевшав на 10 копійок - до 39,80 грн/дол., курс євро до гривні залишився на рівні попереднього дня - 38,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн за дол., євро – 37,90 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Днем раніше, 25 жовтня, курс готівкового долара у "ПриватБанку" становив 39,90 грн/дол., євро коштував 38,80 грн/євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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