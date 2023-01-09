Долар дешевшає, євро - без змін: курс валют на 9 січня у "ПриватБанку"

Готівковий долар у "ПриватБанку" здешевшав до 40,40 грн/дол. Читайте також: Що чекає на бюджетників наступного року, наскільки зменшаться зарплати В Україні створили мережу банків, яка працюватиме в умовах блекауту Стало відомо, як будуть виплачувати допомогу переселенцям у 2023 році

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 9 січня, здешевшав на 10 копійок - до 40,40 грн за долар., курс євро до гривні не змінився і складає 42,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,90 грн/дол., євро – 41,30 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,40 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках після вихідних, у понеділок, 9 січня, курс гривні до долара ослаб на 5 копійок – до 40,80 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 42,80 грн/євро. Фіксований курс долара, який ще влітку минулого року встановив НБУ, становить 36,57 грн/дол.

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Нагадаємо, що у бюджеті на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець наступного року він становитиме 45,8 грн за дол.

Водночас за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках перебуватиме на рівні 40,20-40,40 гривень за долар. Однак, за прогнозами, експертів, курс валют в Україні залежатиме від подій на фронті.

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