Долар дорожчає, євро - без змін: курс валют на 29 листопада в "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 29 листопада здорожчав на 10 копійок - до 40 грн за долар, курс євро до гривні не змінився і становить 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро – 40,00 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Варто зазначити, що в Україні прогнозують можливий дефіцит готівки у грудні цього року. Таку думку висловила директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько. Втім, яким буде курс долара наступного місяця, спрогнозувати важко, додала вона.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні - 36,57 грн/дол.

Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі). Своєю чергою у МВФ зазначили, що наступного року в Україні відновиться зростання економіки, проте воно буде дуже незначним.

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