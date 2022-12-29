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Долар і євро поповзли донизу: курс валют на 29 грудня у "ПриватБанку"

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
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Долар і євро поповзли донизу: курс валют на 29 грудня у "ПриватБанку"

Фото: УНІАН

Готівковий долар у "ПриватБанку" подешевшав до 40,25 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 29 грудня, подешевшав на 5 копійок і складає 40,25 грн за долар., курс євро до гривні подешевшав на 20 копійок - до 42,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,75 грн/дол., євро – 41,10 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,05 грн.

Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,57 грн/дол. За прогнозами експертів, до кінця 2022 року він на тому ж рівні і залишиться.

Нагадаємо, що у бюджеті на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець наступного року він становитиме 45,8 грн за дол. Водночас за прогнозом консенсус-групаи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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Дата публікації
Перегляди
990
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