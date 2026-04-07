Долар і євро просіли: що відбувається з курсом валют в Україні

Курс валют в Україні 7 квітня / © ТСН.ua

Станом на ранок 7 квітня на готівковому ринку України зафіксовано зниження курсу основних валют. Долар і євро як в обмінниках, так і в банках дещо подешевшали порівняно з попереднім днем.

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 43,60 грн при купівлі та 43,49 грн при продажу. Це на 5 копійок і 1 копійку менше відповідно, ніж напередодні.

Євро також демонструє зміни: у середньому його купують по 50,65 грн (мінус 4 копійки), а продають по 50,45 грн (плюс 2 копійки).

У банках ситуація подібна. Середній курс продажу долара становить 43,85 грн (зниження на 10–15 копійок), а курс купівлі — близько 43,40 грн (мінус 10 копійок).

Євро в банках можна купити в середньому по 50,74 грн (мінус 21 копійка), а здати — по 50,10 грн (мінус 10 копійок).

Серед великих банків курси відрізняються залежно від способу операції. Зокрема, ПриватБанк продає долар по 43,80 грн у касах та по 43,85 грн безготівково. Євро у відділеннях коштує 50,70 грн, а при оплаті карткою — 50,76 грн.

Ощадбанк встановив курс продажу долара в мобільному застосунку на рівні 43,63 грн, а для карткових операцій — 43,95 грн. Євро в застосунку коштує 50,49 грн, а безготівковий курс сягає 50,90 грн.

У відділеннях ПУМБ долар продають приблизно по 43,90 грн, а картковий курс становить близько 43,70 грн. Євро у відділеннях банку можна придбати по 50,80 грн.

Експерти зазначають, що такі коливання є незначними та відображають короткострокову динаміку ринку, яка може швидко змінюватися під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.

Що відбувається із курсом — останні новини

Економісти попереджають, що попри поточне незначне зниження, курс валют у перспективі залишається нестабільним.

За словами економіста Олег Пендзин, у разі проблем із зовнішнім фінансуванням курс долара в Україні може зрости до 50 гривень. Ключовим фактором є отримання масштабної фінансової допомоги від Європейського Союзу, зокрема пакета підтримки обсягом близько 90 млрд євро.

Водночас у Національний банк України звертають увагу на інфляційні ризики. Голова НБУ Андрій Пишний раніше повідомляв, що інфляція може перевищити попередні прогнози через подорожчання енергоносіїв.

За його словами, річна інфляція в лютому вже прискорилася до 7,6%, а основний тиск формують ціни на пальне, послуги та сировинні товари.

Попри це, у Нацбанку вважають, що ситуація може стабілізуватися завдяки покращенню в енергетичному секторі та збереженню контрольованої монетарної політики.

Також нагадаємо, що зранку 7 квітня найбільші українські мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Зокрема, середня вартість бензину марки А-95 зросла і становить близько 73,98 грн за літр.