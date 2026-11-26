Валюта здешевшала / © Getty Images

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Національний банк України встановив на четвер, 26 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,27 гривні за долар — українська валюта зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Про це йдеться на сайті регулятора.

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Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 49,53 гривні за один євро — гривня зросла на 7 копійок.

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Раніше повідомлялося, що очікуване послаблення долара США та глобальний бум штучного інтелекту змінюють баланс сил на валютному ринку. Стратеги найбільших світових банків виокремили низку азійських валют, які стануть найперспективнішими 2027 року.

За прогнозом українського економіста Олега Пендзина, до кінця листопада різких стрибків курсу долара не очікується — можливі лише незначні коливання у межах 20 копійок.

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