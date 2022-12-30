Долар і євро здорожчали напередодні новорічних вихідних: курс валют на 30 грудня у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 30 грудня, здорожчав на 25 копійок і складає 40,50 грн за долар, курс євро до гривні зріс на 20 копійок – до 42,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,00 грн/дол., євро – 41,30 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,49 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках 30 грудня долар коштує 40,80 грн/дол., а євро - 42,75 грн/євро.

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Нагадаємо, що у бюджеті на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець наступного року він становитиме 45,8 грн за дол. Водночас за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках перебуватиме на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

Своєю чергою, експерти також наголошують, що курс валют в Україні наступного року залежатиме від подій на фронті.

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