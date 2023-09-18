Долар коштуватиме дорожче, ніж передбачалося раніше: чого очікувати українцям

В Україні протягом тижня 18-24 вересня готівковий долар коштуватиме дорожче, ніж передбачалося раніше. Якщо наприкінці минулого тижня курс американської валюти прогнозувався на рівні 36,8-37,8 грн, то зараз – 37,25-38,25 грн. Причина – посилення лібералізації валютного ринку з боку Нацбанку.

Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі Obozrevatel. Експерт зазначив, що йдеться про зняття частини обмежень на здійснення валютних операцій.

"Це може суттєво позначитися на готівковому курсі. Так, протягом тижня можливі коливання відбуватимуться у новому коридорі: 37,25-38,25 грн", – повідомив банкір.

Що змінилося на валютному ринку останніми днями

НБУ дозволив банкам та обмінникам від 16 вересня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти для продажу враховувати залишки, які враховувалися у касах цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

"Отже, уповноважені установи здійснюватимуть операції з продажу клієнтам іноземної валюти у готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складників: сума залишків готівкової іноземної валюти на 13 квітня 2022 року; обсяг перевищення купівлі готівкової валюти над обсягом її продажів, 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб", – зазначили в Нацбанку.

Сума складників розраховується у доларовому еквіваленті, який обчислюється на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком України на дату такого розрахунку.

Також Нацбанк розширив перелік медичних послуг, для оплати яких українці можуть переказувати кошти за кордон. До відповідного списку додані послуги з:

реабілітації;

придбання протезів та їх комплектуючих;

встановлення, сервісне обслуговування та ремонт протезів.

Крім того, регулятор дозволив державним підприємствам та господарським товариствам (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон – з метою виконання зобов'язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою. Які при цьому були реструктуризованими на умовах, погоджених Кабміном.

Також дозволено робити інші платежі, пов'язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов'язань.

Нагадаємо, НБУ зобов’язав банки посилити контроль за рахунками фізосіб з нетиповою активністю.

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