Долар на максимумі: що відбувається з валютою і чого очікувати українцям

Що буде з доларом / © Associated Press

Реклама

Долар на світових ринках дедалі сильніше залежить не лише від економіки, а й від геополітики. Серед головних ризиків для американської валюти аналітики називають зростання держборгу США, витрати на його обслуговування та загальну турбулентність у світі.

Про це йдеться в матеріалі Мінфіну.

Тривалий час долар залишався головною валютою міжнародних розрахунків, зокрема і в торгівлі енергоносіями. Однак останніми роками ця монополія послаблюється. Після пандемії, війни РФ проти України та нових торговельних конфліктів частина країн почала активніше переходити на розрахунки в інших валютах, зокрема в євро, юанях і національних валютах.

Реклама

Додатковий тиск на долар створює й рекордний держборг США. Якщо наприкінці 2015 року він становив близько 18 трлн дол., то навесні 2026-го вже перевищив 39 трлн. Лише його обслуговування коштує приблизно 1 трлн дол. на рік. На цьому тлі для Вашингтона дедалі важливішим стає збереження довіри інвесторів до американських облігацій і самої валюти.

Водночас ситуація на Близькому Сході наразі частково грає на користь долара. Через здорожчання нафти і зростання попиту на американську валюту для розрахунків за сировину долар отримує додаткову підтримку. Так само на нього працює й підвищений попит на американські активи як на «тиху гавань» у періоди нестабільності.

Для України долар поки залишатиметься ключовою валютою курсової прив’язки, хоча роль євро поступово зростатиме, зважаючи на обсяги допомоги від ЄС. Нацбанк, як очікується, і надалі стримуватиме різкі коливання курсу, щоб не допустити нового інфляційного шоку.

За прогнозом аналітиків, до кінця літа або на початку осені курс долара в Україні може наблизитися до 45 грн. Наприкінці року він може вийти на рівень, закладений у бюджеті — близько 45,6–45,7 грн за долар. Водночас різкої девальвації гривні наразі не прогнозують, оскільки НБУ тримає ситуацію під контролем.

Реклама

Експерти не радять українцям піддаватися паніці через нинішні коливання. Поточне здорожчання долара називають ситуативним, а основною порадою залишається диверсифікація заощаджень, а не ставка лише на одну валюту.

