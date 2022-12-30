Долар перед Новим роком пішов вгору: курс валют на 30 грудня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 30 грудня, ослаб на 20 копійок – до 40,80 грн/дол., курс євро до гривні становить 42,75 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., євро – 42,00 грн за євро.

Нагадаємо, що офіційний фіксований курс долара, який від липня встановив НБУ, складає 36,57 грн/дол. І за прогнозами, таким він вже і залишиться до кінця 2022 року.

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Водночас за прогнозом консенсус-групаи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар. Як говорить директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, у перші місяці 2023-го курс долара може зрости на 2-3% - на 1-1,2 гривні за долар. Втім, готівковий курс у січні-лютому перш за все буде залежатиме від подій на фронті.

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