Гривні і долари / © УНІАН

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Кабінет міністрів України презентував Бюджетну декларацію на 2027 — 2029 роки, що передбачає два сценарії розвитку залежно від ситуації на фронті. Урядовці оприлюднили прогнози щодо курсу долара, зростання мінімальної зарплати та інших ключових показників.

Про це повідомила членкиня парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Міністр фінансів Сергій Марченко презентував Раді коаліції Бюджетну декларацію на 2027 — 2029 роки. Як зазначила Василевська-Смаглюк, презентація відбулася за участю прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та всього складу уряду. Ініціатором зустрічі виступила очільниця Кабміну.

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Бюджетна декларація на 2027 — 2029 роки: два сценарії

Документ передбачає два можливі сценарії розвитку подій: завершення війни або її продовження. За базовим сценарієм, який розрахований на завершення війни, інфляція 2027 року прогнозується на рівні 8,9%, а курс долара наприкінці року може сягнути 48,3 грн.

Пріоритети уряду

У Міністерстві фінансів окреслили основні напрями Бюджетної декларації на 2027 — 2029 роки. Головними завданнями залишаються збереження соціальної підтримки населення, підвищення соціальних стандартів і підготовка до викликів, пов’язаних із відновленням країни.

Зокрема, передбачено збереження видатків, закладених у бюджеті 2026 року, включно з фінансуванням програм скринінгу, шкільного харчування, оплатою праці педагогів і демографічними ініціативами.

Крім того, уряд має намір впроваджувати нові державні політики залежно від розвитку безпекової та економічної ситуації.

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Підвищення мінімальної зарплати

Уряд закладає поетапне зростання мінімальної заробітної плати:

2027 року — на 10,4%;

2028 року — на 8,7%;

2029 року — на 7,1%.

Зауважимо, що на сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 8647 грн.

Також очікується зростання прожиткового мінімуму:

2027 року — на 10,9%;

2028 року — на 8,9%;

2029 року — на 7,1%.

На сьогодні прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3328 грн.

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За три роки мінімальна зарплата, згідно з прогнозами, зросте майже на 29%. Якщо застосувати це зростання до поточного рівня у 8647 грн, то розмір «мінімалки» може досягти приблизно 11 155 грн.

За словами Свириденко, уряд паралельно працює над реформою системи оплати праці.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським також обговорювалося питання перегляду зарплат. Для повноцінного запуску реформи необхідно близько 320 млрд грн, однак перші рішення можуть бути ухвалені вже найближчим часом.

Яким буде курс долара

Навіть за оптимістичного сценарію уряд прогнозує поступове послаблення гривні. Середньорічний курс долара може зрости від 44,4 грн 2026 року до 50,7 грн 2029-го. На кінець 2029 року, за урядовими прогнозами, долар може коштувати 51,5 грн.

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Видатки бюджету

2027 року Україна планує збільшити обсяг запозичень. Очікується, що державний борг на кінець 2026 року становитиме 106,1% ВВП, а вже 2027 року — 113%.

Потреба у міжнародному фінансуванні на 2027 рік оцінюється у 2 трлн 134,5 млрд грн. Йдеться про фінансову підтримку від країн G7, Євросоюзу, Світового банку, Великої Британії та МВФ, а також про грант ЄС і кредит Британії, повернення якого здійснюватиметься за рахунок заморожених російських активів.

У разі припинення активних бойових дій цього року уряд очікує поступове зменшення дефіциту бюджету:

18,5% ВВП 2026 року;

17,7% ВВП 2027 року;

11,1% ВВП 2028 року;

5,5% ВВП 2029 року.

За оцінками уряду, найбільший обсяг видатків припаде на 2027 рік, після чого вони почнуть знижуватися:

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4,77 трлн грн 2026 року;

5,05 трлн грн 2027 року;

4,87 трлн грн 2028 року;

4,55 трлн грн 2029 року.

Виплати військовим і рівень ВВП

Свириденко повідомила, що виплату доплати у розмірі 10 тис. грн для тилових фахівців у війську планують продовжити й наступного року.

Якщо миру вдасться досягти вже 2026 року, уряд розраховує на прискорення темпів економічного зростання. Реальний ВВП, згідно з прогнозом, зростатиме такими темпами:

2026 року — на 2,6%;

2027 року — на 4,5%;

2028 року — на 5,3%;

2029 року — на 6,7%.

Водночас номінальний ВВП за цей період може збільшитися від 10,1 трлн грн 2026 року майже до 15 трлн грн 2029 року.

Нагадаємо, гривня послабилася через попит, що перевищує пропозицію, та спроби НБУ підготуватися до осінньої інфляції. Експерти мають різні прогнози: Олег Пендзин очікує поступового зростання офіційного курсу до 45,6 грн/дол. у липні, тоді як Андрій Шевчишин прогнозує короткочасну паузу та стабілізацію долара в межах 44,5 –45,2 грн. Андрій Забловський також вірить у стабілізацію до кінця червня з курсом долара до 45 грн та євро до 52,5 грн, пояснюючи поточні коливання геополітикою та дисбалансом імпорту й експорту. Також фіксується тренд на перехід до євро як основного орієнтира для фінансової системи.

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