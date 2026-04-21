Долар по 46 уже скоро: економіст попередив про новий стрибок курсу

Курс долара та євро в Україні невпинно росте, тому люди вже гадки не мають, коли купувати валюту найвигідніше. Проте нинішня ціна — не пік. Цьогоріч варто очікувати курсу долара по 45–46 гривень.

Таку заяву зробив доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Про це повідомляє Київ24.

В Україні долар зросте до 45-46 гривень: прогноз економіста

За словами Олександра Савченка, курс долара по 45–46 гривень українці побачать вже у 2026 році. Пояснень цьому є кілька:

зростання цін на паливо та продукцію;

ймовірне зростання інфляції до понад 10%;

рекомендація МФВ щодо курсу в Україні.

«Що вищою є інфляція, то слабшою має бути національна валюта. Це другий фактор впливу. Третій, не менш вагомий, — рекомендація МВФ, яка вказує на те, що курс гривні наразі є завищеним», — розповів Савченко.

Крім усього, наразі імпорт «б’є» по українських виробниках та шкодить торговельному балансу.

Виправити ситуацію може лише зміцнення долара до рівня 45–46 гривень.

Курс долара сьогодні

Станом на 21 квітня курс долара за НБУ вже перевищив позначку 44,1 грн.

Євро зріс до 51,89 грн. Попри суттєве зростання євро від початку року, українці почали відмовлятися від долара на користь цієї валюти, хоч і купувати її дорожче. Уперше попит на євро перевищив попит на долари.

Це пояснюється тим, що українці тісніше інтегруються в Європу, купують валюту для подорожей Євросоюзом. Також українці стали більше довіряти євро через те, що фінансова політика США стала менш стабільною.