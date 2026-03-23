Долар по 45?: що буде з курсом гривні найближчим часом — експерт
Фінансовий експерт Андрій Шевчишин спрогнозував курс долара та євро найближчого тижня. Він проаналізував, чи втримає НБУ гривню та які ризики для ринку.
Національний банк України активно втручається у валютний ринок, намагаючись стримати коливання курсу валют. Лише за минулий тиждень, до 23 березня, регулятор продав понад 1,3 млрд доларів, що є одним із найбільших обсягів інтервенцій від початку повномасштабної війни.
Про це повідомив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у щотижневому огляді.
Попит на валюту різко зріс
За словами експерта, ситуація на ринку залишається напруженою через суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.
Серед ключових причин він називає зростання світових цін на нафту і газ, здорожчання імпорту та очікування нових цінових стрибків, а також девальваційні настрої серед бізнесу і населення.
На міжбанку попит зріс, тоді як пропозиція скоротилася, що призвело до значного дефіциту валюти.
На готівковому ринку ситуація ще напруженіша. Тут попит з боку населення підскочив майже на 45% і може бути рекордним за останній час.
НБУ витрачає мільярди для стабілізації
Щоб утримати курс, Нацбанк змушений активно продавати валюту. Від початку березня обсяг інтервенцій уже перевищив 3 млрд доларів і може досягти 4,5 млрд доларів до кінця місяця.
Також регулятор зберіг облікову ставку на рівні 15%, сигналізуючи про готовність і надалі жорстко контролювати ситуацію.
Яким буде курс валют найближчим часом
Попри тиск на ринок, аналітик прогнозує відносну стабілізацію курсу в короткостроковій перспективі.
Базовий сценарій:
долар на міжбанку — 43,5-44 грн;
готівковий курс — 43,75-44,25 грн;
євро — в межах 50-51 грн.
Якщо попит на валюту зменшиться, у квітні можливе навіть незначне зміцнення гривні.
Водночас альтернативний сценарій передбачає послаблення гривні:
долар може зрости до 44-45 грн;
євро — залишатися близько 51 грн і вище.
Вплив на курс гривні зовнішніх факторів
Ключовими ризиками для курсу залишаються:
ситуація на Близькому Сході та ціни на енергоносії;
затримка міжнародної фінансової допомоги;
внутрішні економічні рішення, зокрема податкові зміни.
Експерт наголошує, що нинішня стабільність курсу досягається значною мірою завдяки втручанню НБУ, а не ринковому балансу.
«За тиждень НБУ влив у ринок 1,344 млрд доларів валютними інтервенціями. Це четверті за розміром інтервенції від початку війни. Більше було лише на кінець 2024-го, коли перейшли на керовану гнучкість й ловили відкладений валютний попит, та на початку війни у травні 2022-го на фоні емісійного фінансування економіки», — написав він.
Тому найближчими тижнями валютний ринок залишатиметься залежним від дій НБУ та зовнішньоекономічної ситуації.