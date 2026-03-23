173
2 хв

Долар по 45?: що буде з курсом гривні найближчим часом — експерт

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин спрогнозував курс долара та євро найближчого тижня. Він проаналізував, чи втримає НБУ гривню та які ризики для ринку.

Віра Хмельницька
Курс долара та євро найближчим часом / © ТСН

Національний банк України активно втручається у валютний ринок, намагаючись стримати коливання курсу валют. Лише за минулий тиждень, до 23 березня, регулятор продав понад 1,3 млрд доларів, що є одним із найбільших обсягів інтервенцій від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у щотижневому огляді.

Попит на валюту різко зріс

За словами експерта, ситуація на ринку залишається напруженою через суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.

Серед ключових причин він називає зростання світових цін на нафту і газ, здорожчання імпорту та очікування нових цінових стрибків, а також девальваційні настрої серед бізнесу і населення.

На міжбанку попит зріс, тоді як пропозиція скоротилася, що призвело до значного дефіциту валюти.

На готівковому ринку ситуація ще напруженіша. Тут попит з боку населення підскочив майже на 45% і може бути рекордним за останній час.

НБУ витрачає мільярди для стабілізації

Щоб утримати курс, Нацбанк змушений активно продавати валюту. Від початку березня обсяг інтервенцій уже перевищив 3 млрд доларів і може досягти 4,5 млрд доларів до кінця місяця.

Також регулятор зберіг облікову ставку на рівні 15%, сигналізуючи про готовність і надалі жорстко контролювати ситуацію.

Яким буде курс валют найближчим часом

Попри тиск на ринок, аналітик прогнозує відносну стабілізацію курсу в короткостроковій перспективі.

Базовий сценарій:

  • долар на міжбанку — 43,5-44 грн;

  • готівковий курс — 43,75-44,25 грн;

  • євро — в межах 50-51 грн.

Якщо попит на валюту зменшиться, у квітні можливе навіть незначне зміцнення гривні.

Водночас альтернативний сценарій передбачає послаблення гривні:

  • долар може зрости до 44-45 грн;

  • євро — залишатися близько 51 грн і вище.

Вплив на курс гривні зовнішніх факторів

Ключовими ризиками для курсу залишаються:

  • ситуація на Близькому Сході та ціни на енергоносії;

  • затримка міжнародної фінансової допомоги;

  • внутрішні економічні рішення, зокрема податкові зміни.

Експерт наголошує, що нинішня стабільність курсу досягається значною мірою завдяки втручанню НБУ, а не ринковому балансу.

«За тиждень НБУ влив у ринок 1,344 млрд доларів валютними інтервенціями. Це четверті за розміром інтервенції від початку війни. Більше було лише на кінець 2024-го, коли перейшли на керовану гнучкість й ловили відкладений валютний попит, та на початку війни у травні 2022-го на фоні емісійного фінансування економіки», — написав він.

Тому найближчими тижнями валютний ринок залишатиметься залежним від дій НБУ та зовнішньоекономічної ситуації.

