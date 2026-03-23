Національний банк України активно втручається у валютний ринок, намагаючись стримати коливання курсу валют. Лише за минулий тиждень, до 23 березня, регулятор продав понад 1,3 млрд доларів, що є одним із найбільших обсягів інтервенцій від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у щотижневому огляді.

Попит на валюту різко зріс

За словами експерта, ситуація на ринку залишається напруженою через суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.

Серед ключових причин він називає зростання світових цін на нафту і газ, здорожчання імпорту та очікування нових цінових стрибків, а також девальваційні настрої серед бізнесу і населення.

На міжбанку попит зріс, тоді як пропозиція скоротилася, що призвело до значного дефіциту валюти.

На готівковому ринку ситуація ще напруженіша. Тут попит з боку населення підскочив майже на 45% і може бути рекордним за останній час.

НБУ витрачає мільярди для стабілізації

Щоб утримати курс, Нацбанк змушений активно продавати валюту. Від початку березня обсяг інтервенцій уже перевищив 3 млрд доларів і може досягти 4,5 млрд доларів до кінця місяця.

Також регулятор зберіг облікову ставку на рівні 15%, сигналізуючи про готовність і надалі жорстко контролювати ситуацію.

Яким буде курс валют найближчим часом

Попри тиск на ринок, аналітик прогнозує відносну стабілізацію курсу в короткостроковій перспективі.

Базовий сценарій:

долар на міжбанку — 43,5-44 грн;

готівковий курс — 43,75-44,25 грн;

євро — в межах 50-51 грн.

Якщо попит на валюту зменшиться, у квітні можливе навіть незначне зміцнення гривні.

Водночас альтернативний сценарій передбачає послаблення гривні:

долар може зрости до 44-45 грн;

євро — залишатися близько 51 грн і вище.

Вплив на курс гривні зовнішніх факторів

Ключовими ризиками для курсу залишаються:

ситуація на Близькому Сході та ціни на енергоносії;

затримка міжнародної фінансової допомоги;

внутрішні економічні рішення, зокрема податкові зміни.

Експерт наголошує, що нинішня стабільність курсу досягається значною мірою завдяки втручанню НБУ, а не ринковому балансу.

«За тиждень НБУ влив у ринок 1,344 млрд доларів валютними інтервенціями. Це четверті за розміром інтервенції від початку війни. Більше було лише на кінець 2024-го, коли перейшли на керовану гнучкість й ловили відкладений валютний попит, та на початку війни у травні 2022-го на фоні емісійного фінансування економіки», — написав він.

Тому найближчими тижнями валютний ринок залишатиметься залежним від дій НБУ та зовнішньоекономічної ситуації.