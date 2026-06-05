Долар по 47 і навіть по 50 гривень: аналітик шокував прогнозом курсу валют до кінця 2026 року

Курс долара / © ТСН

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Курс американської валюти в Україні до кінця 2026 року безпосередньо залежатиме від регулярності та обсягів фінансових надходжень від західних партнерів. У разі найгіршого сценарію долар може перетнути психологічну позначку.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив відомий фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За його словами, стабільність української національної валюти зараз повністю підтримується зовнішніми фінансовими вливаннями. Експерт озвучив два можливі сценарії розвитку подій на валютному ринку.

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Базовий сценарій

Якщо міжнародні партнери України виконуватимуть свої зобов’язання вчасно та в повному обсязі, контрольована девальвація гривні все одно відбудеться, але вона буде плавною. За таких умов курс долара до кінця року має зупинитися на позначці близько 47 гривень.

Песимістичний сценарій

Якщо ж графік фінансування буде порушено, українцям слід готуватися до більш суттєвого падіння національної валюти.

«Якщо гроші будуть поступати не в тому обсязі, в якому було заплановано, або будуть якісь затримки в часі — то девальвація може бути більш суттєвою. Тому, якщо Європейський Союз декілька разів пропустить транш допомоги, то девальвація може і за 50 перевалити», — пояснив Олексій Кущ.

Економісти наголошують, що ритмічність зовнішнього фінансування залишається ключовим фактором для покриття дефіциту державного бюджету України та утримання стабільності золотовалютних резервів НБУ.

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Раніше ми писали про те, що у червні українців очікує подальше зростання цін, поступове здорожчання долара та відсутність суттєвого підвищення зарплат.

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