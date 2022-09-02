Долар по 50 гривень та зростання цін: що прогнозують в Кабміні на наступний рік

Кабмін України очікує, що 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

Про такі показники, закладені у макроекономічному прогнозі Міністерства економіки, повідомляє "Економічна правда" посилаючись на свої джерела в уряді.

Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар.

ВВП України наступного року зросте на 4,6%. За підсумками 2022 року воно скоротиться на 33,2%.

Закладена у макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року має скласти 30,6%. Рівень безробіття, за розрахунками Мінекономіки, має скласти 28,2%, а середня зарплата — 18 508 грн.

На основі макропрогнозу Мінекономіки, Міністерство фінансів повинно скласти бюджет на наступний рік. Кабмін має внести текст бюджету до парламенту не пізніше 15 вересня.

Раніше голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Україні вдається втримувати фінансову стійкість, зокрема у банківській, валютній сфері. А зростання цін в Україні досить помірне для часів війни.

Інфляція на споживчому ринку та борги по зарплаті – економічні новини

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