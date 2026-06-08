Долар по 50 гривень і вище: експерт попередив про ризики для України

Долар по 50 гривень / © Getty Images

Реклама

За несприятливого сценарію курс долара в Україні може зрости до 50 гривень. Ба більше, курс долара може навіть перевищити 50 гривень.

Про це заявив головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний в ефірі День.LIVE.

Курс долара в Україні може перевищити 50 гривень

За словами Руслана Чорного, курс гривні під час війни значною мірою залежить від ситуації на фронті та обсягів міжнародної підтримки України.

Реклама

Нинішню стабільність валютного ринку забезпечують Національний банк України та допомога міжнародних партнерів.

Однак у разі погіршення безпекової чи економічної ситуації може відбутися суттєве послаблення гривні.

«Якщо Росія відновить свій наступ або виникнуть проблеми з міжнародною допомогою, то курс може зрости до 47–48 гривень за долар… Якщо Трамп знову щось утне або Європа скаже, що більше не буде давати траншів, то курс злетить понад 50 грн», — заявив Руслан Чорний.

Експерт додав, що взагалі дивно, що під час війни в Україні тримається доволі хороший курс долара.

Реклама

Курс долара в Україні: останні новини

Нагадаємо, ситуація на валютному ринку України залишається напруженою: у червні прогнозується поступове здорожчання американської валюти. За базовим сценарієм економічного експерта Андрія Забловського, курс перебуватиме в режимі «контрольованої мінливості» без різких стрибків.

Очікується, що готівковий долар коливатиметься в межах 44,50–44,90 грн, а безготівковий — від 44,30 до 44,50 грн.

Водночас економіст Олег Пендзин дає дещо гостріший прогноз. Він вважає, що офіційний курс наприкінці місяця наблизиться до позначки 44,0 грн/долар, через що готівковий курс у продажу може досягти 45 грн. У разі виникнення панічного попиту з боку населення та масового скуповування валюти, табло в обмінниках здатні навіть подолати цю психологічну межу.

Загалом експерти одностайні: плавне зростання курсу є неминучим через поточні економічні реалії. Проте головним запобіжником від обвальної девальвації виступає Національний банк України. Регулятор повністю контролює ситуацію і готовий гасити надлишковий попит та стабілізувати ринок шляхом регулярних інтервенцій із золотовалютних резервів.

Реклама

Новини партнерів