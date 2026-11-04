Долар по 60 грн і "золоте" пальне: економіст розкрив шоковий сценарій у разі затримки допомоги Заходу

Долар по 50–60 гривень та здорожчання пального: тривожний прогноз економіста Олега Пендзина / © ТСН

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В Україні може суттєво зрости курс долара — до 50–60 гривень, а інфляція сягнути 25–30%. Такий сценарій можливий, якщо виникнуть проблеми із надходженням міжнародної фінансової допомоги.

Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю «Новини.LIVE».

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За словами економіста, зараз Україна значною мірою залежить від фінансової підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, макрофінансова допомога залишається основним джерелом поповнення валютних резервів Національного банку.

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Експерт зауважив, що НБУ уже продав майже 6 млрд доларів із резервів, намагаючись стримувати коливання курсу гривні та інфляційний тиск.

Через значні витрати на підтримку валютного ринку Нацбанк уже переглянув прогноз міжнародних резервів на кінець року. Якщо раніше очікувалося, що вони становитимуть 70 млрд доларів, то тепер прогноз знизили до 61 млрд доларів.

Експерт попередив, що затримка або скорочення міжнародної допомоги може створити серйозні проблеми для української економіки.

«Якщо проблеми почнуться з цією допомогою — у нас покотиться валютний курс, тому що у Національного банку України не буде резервів для того, щоб підтримувати той валютний курс, який є. А це буде означати інфляцію», — пояснив Пендзин.

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За його оцінкою, у разі реалізації такого сценарію українцям доведеться зіткнутися зі значним подорожчанням валюти.

«Ми будемо бачити курс по 50, по 60, ми будемо з вами бачити інфляцію 25–30%», — наголосив економіст.

Пендзин попередив, що у разі здорожчання валюти відповідно здорожачає пальне, а потім усі товари.

«При курсі 45,4 у нас літр дизелю коштує більше 100 грн. Скільки буде коштувати літр дизелю, що їде як імпорт з Європи при курсі умовно 60. І рахуйте, що буде з іншими цінами», — пояснив економіст.

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Раніше економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ попередив, що українцям варто готуватися до погіршення економічного становища: до кінця року долар може зрости до 50 грн, а за найгіршого сценарію — до 80 грн.

Також ми писали, якими будуть ціни на пальне до кінця 2026 року.

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