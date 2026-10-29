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Долар по 80 грн: економіст попередив, за якого сценарію гривню чекає обвал
Економіст дав тривожний прогноз щодо курсу гривні до кінця року.
Українцям варто готуватися до погіршення економічного становища: до кінця року долар може зрости до 50 грн, а за найгіршого сценарію — до 80 грн.
Про це заявив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ, передають «Новини.LІVE».
Експерт прокоментував дані ЗМІ, що курс долара до кінця цього року становитиме 50 грн.
«Це цілком ймовірно. Думаю, в НБУ є можливість зробити курс трошки кращим. Але ситуація досить критична», — визнав Олексій Кущ.
Він пояснив, що Нацбанк — єдиний продавець валюти. І продає її за рахунок золотовалютних резервів. А валютні резерви наповнюються за рахунок зовнішньої допомоги, яка зменшується.
«В НБУ є трохи більше 10 млрд доларів, щоб стримувати падіння гривні. Він витрачає на місяць 4 млрд. Ну, тобто, на 2-2,5 місяця цих грошей вистачить. А потім питання буде вирішуватися за рахунок того, чи надійдуть нові кошти з боку західних партнерів. А якщо буде затримка допомоги, або її недостатні обсяги, Нацбанк буде досить суттєво девальвувати курс. Тут є чітка кореляція між динамікою зовнішньої допомоги і курсом», — розповідає експерт.
За словами фінансиста, якщо відновиться потік грошей з боку західних країн в бік України, то тоді курс можна буде стабілізувати в діапазоні 46-48 грн за долар.
Якщо ситуація буде не така оптимістична з зовнішньою фінансовою допомогою, тоді інший коридор — 48-50.
Ну, а вихід за 50 — це можливо у разі повного припинення зовнішньої фінансової підтримки.
«Тоді Національний банк почнеее відпускати гривню в в такий вільний такий політ. І там вже зміни можуть бути абсолютно інші. Але це ми розглядаємо песимістичний сценарій, якщо не буде зовнішньої допомоги», — припустив Олексій Кущ.
Яким буде курс долара, якщо буде перемир’я
У розмові про можливе перемир’я Кущ також припустив, що у разі відсутності західної допомоги після припинення вогню курс долара може сягнути 80 грн.
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