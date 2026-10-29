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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Долар по 80 грн: економіст попередив, за якого сценарію гривню чекає обвал

Економіст дав тривожний прогноз щодо курсу гривні до кінця року.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Від 50 до 80 грн за долар: економіст дав тривожний прогноз щодо курсу гривні

Від 50 до 80 грн за долар: економіст дав тривожний прогноз щодо курсу гривні

Українцям варто готуватися до погіршення економічного становища: до кінця року долар може зрости до 50 грн, а за найгіршого сценарію — до 80 грн.

Про це заявив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ, передають «Новини.LІVE».

Експерт прокоментував дані ЗМІ, що курс долара до кінця цього року становитиме 50 грн.

«Це цілком ймовірно. Думаю, в НБУ є можливість зробити курс трошки кращим. Але ситуація досить критична», — визнав Олексій Кущ.

Він пояснив, що Нацбанк — єдиний продавець валюти. І продає її за рахунок золотовалютних резервів. А валютні резерви наповнюються за рахунок зовнішньої допомоги, яка зменшується.

«В НБУ є трохи більше 10 млрд доларів, щоб стримувати падіння гривні. Він витрачає на місяць 4 млрд. Ну, тобто, на 2-2,5 місяця цих грошей вистачить. А потім питання буде вирішуватися за рахунок того, чи надійдуть нові кошти з боку західних партнерів. А якщо буде затримка допомоги, або її недостатні обсяги, Нацбанк буде досить суттєво девальвувати курс. Тут є чітка кореляція між динамікою зовнішньої допомоги і курсом», — розповідає експерт.

За словами фінансиста, якщо відновиться потік грошей з боку західних країн в бік України, то тоді курс можна буде стабілізувати в діапазоні 46-48 грн за долар.

  • Якщо ситуація буде не така оптимістична з зовнішньою фінансовою допомогою, тоді інший коридор — 48-50.

  • Ну, а вихід за 50 — це можливо у разі повного припинення зовнішньої фінансової підтримки.

«Тоді Національний банк почнеее відпускати гривню в в такий вільний такий політ. І там вже зміни можуть бути абсолютно інші. Але це ми розглядаємо песимістичний сценарій, якщо не буде зовнішньої допомоги», — припустив Олексій Кущ.

Яким буде курс долара, якщо буде перемир’я

У розмові про можливе перемир’я Кущ також припустив, що у разі відсутності західної допомоги після припинення вогню курс долара може сягнути 80 грн.

Раніше ми писали, якими будуть ціни на пальне до кінця 2026 року.

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