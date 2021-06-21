Долар показав рекордне зростання з часів пандемії: євро та британський фунт подешевшали

Індекс долара зріс майже на 2% за три дні.
Після засідання Федеральної резервної системи США долар показав рекордне зростання з часів обвалу ринків через пандемію коронавірусу в березні 2020 року.
Про це свідчать дані Investing.com.
Індекс долара, який відображає курс до шести ключових валют світу, зріс майже на 2% за три дні.
Натомість курс євро до долара знизився з 1,22 до 1,187 долара за євро. Це - новий мінімум за останні два місяці.
Втратив 0,3% до американської валюти також і британський фунт. Він торгується на найнижчому значенні за 6 тижнів.
Нагадаємо, у США планують створити електронний долар.