Долар продовжує дешевшати: курс валют на 11 листопада в обмінниках

Курс гривні у столичних обмінниках зміцнився до 40,60 грн/дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках сьогодні, 11 листопада, зміцнився на 5 копійок - до 40,60 грн/дол., щодо євро курс гривні подешевшав на 30 копійок - до 40,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,15 грн за дол., євро – 39,50 грн за євро.

Нагадаємо, що днем раніше, 10 листопада, курс національної валюти до долара у банківських обмінниках складав 40,65 грн/дол., євро коштував 40,20 грн/євро.

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Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,57 грн/дол. Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

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