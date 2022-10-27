Долар продовжує дешевшати: курс валют на 27 жовтня в обмінниках

Курс долара у столичних обмінниках здешевшав до 40,15 гривень.
Курс долара в обмінниках 27 жовтня здешевшав на 15 копійок - до 40,15 грн., курс євро до гривні здорожчав на 30 копійок - до 39,60 грн.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро - 38,40 грн за євро.
Варто зазначити, що днем раніше, 26 жовтня, курс гривні до долара у банківських обмінниках становив 40,40 грн/дол., а євро коштував 39,40 грн/євро.
Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.
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